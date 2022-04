Diputada orizabeña afirma que regidurías de Ixtaczoquitlán tendrán titulares pronto

Itzel López, diputada por el distrito de Orizaba, reconoció que las regidurías no pueden estar acéfalas, por lo que se verá qué es lo que pasa con los dos suplentes que no han sido llamados al municipio de Ixtaczoquitlán.“Yo creo que es porque a lo mejor no se han podido asentar ahí, no han podido coincidir los compañeros de la comisión como hemos estado trabajando de manera virtual”, comentó al referenciar que desde el pasado martes los diputados regresaron al Congreso de manera presencial.Confió en que al reiniciar las actividades presenciales se pueden ir resolviendo los temas que están pendientes, entre ellos el de los dos regidores suplentes de Ixtaczoquitlán.Reconoció que ante los señalamientos que se han dado por parte de algunos ediles de ese municipio, que acusan al alcalde de no llamar a los suplentes de los regidores primero y sexto, a su vez el presidente municipal Nahúm Álvarez indica que ese tema está en manos del congreso desde la primera quincena de enero, pues es pertinente y le compete ver qué es lo que está sucediendo.Cabe mencionar que los dos regidores mencionados nunca llegaron siquiera a tomar protesta; el edil primero debido a que se encuentra bajo proceso por su presunta participación en un delito, y el sexto se desconoce porqué nunca acudió.