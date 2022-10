Diputada panista no descarta analizar permanencia de la Titular del ORFIS

Una vez que el Congreso del Estado reciba del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, no se descarta que se analice la permanencia de Delia González Cobos al frente del ente fiscalizador.La diputada local panista y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, advirtió que pudo haberse excedido en sus atribuciones al fiscalizar el gasto que hicieron los ayuntamientos de los fondos federales, toda vez que no existen convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Expuso que la auditora general duplicó la revisión del gasto federalizado, ya que es competencia de la ASF, lo que impidió que algunos expresidentes municipales, como el de Tantoyuca, no entregaran la documentación que requirió el órgano local.Afirmó que, en el caso concreto del Ayuntamiento de Tantoyuca, gobernado por el panista, Amado Guzmán Avilés, hermano de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, exdirigente estatal del Partido Acción Nacional, fue observado con un presunto daño patrimonial por 252 millones 502 mil 8.97 pesos, ya que no entregó la documentación requerida por atender el proceso de fiscalización de la ASF.Lagunes Jáuregui añadió que durante las reuniones de trabajo que sostuvo la Comisión Permanente de Vigilancia para analizar el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021, se pidió a González Cobos que diera a conocer cuáles eran las condiciones de coordinación con la ASF, pero no entregó por escrito los convenios y sólo de palabra manifestó que sí hay una relación de colaboración.Dijo que en lo personal preguntó en dos ocasiones si había esa coordinación, ya que había quejas de exautoridades municipales sobre duplicidad de funciones entre el ORFIS y la ASF en la fiscalización de los recursos federales.Por esas inconsistencias es que el Pleno de Diputados del Congreso del Estado no aprobó la Cuenta Pública 2021 y ordenó al ORFIS una nueva valoración que la debe hacer en un plazo de 90 días.La panista se pronunció sobre lo dicho por González Cobos, quien no descartó que el alto monto de observaciones del municipio gobernado por Amado Guzmán Avilés, hermano del exdirigente del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, haya motivado la segunda revisión que se le ordenó.Una vez que se entreguen la nueva valoración no descartó que se pueda revisar la permanencia de Delia González Cobos como auditora general del ORFIS.