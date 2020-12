Diputada por Xalapa descarta que acusaciones de nepotismo afecten sus aspiraciones

La diputada local morenista, Rosalinda Galindo Silva, dijo confiar que las acusaciones de nepotismo en su contra, no perjudicarán su imagen si en algún momento decide contender por una candidatura en el próximo proceso electoral.



La legisladora, cabe señalar, llegó a ser señalada en 2019 de tener a varios familiares en nómina de diversas dependencias de Gobierno.



"No se perfecciona eso, de hecho son medios que quieren perjudicar mi imagen, de mi trabajo nadie ha señalado nada porque siempre he trabajado con honestidad. De mi trabajo y de mi persona no pueden señalar absolutamente nada".



Galindo Silva, argumentó que una vez que quede definida la dirigencia estatal de MORENA, podrá hablar de su participación por la Alcaldía de Xalapa.



"Si las candidaturas se definen por encuesta, pues que me anoten, que me encuesten, y pues ya se vería. Como Diputada he estado trabajando para la capital, y si se puede, trabajaré por el mismo proyecto".



Aseveró que existe piso parejo en todo lo que se refiere a las renovaciones internas del partido, y, por lo tanto, las mismas condiciones para los que pudieran competir para cargos de elección popular.



"Xalapa seguirá siendo de MORENA. Tan hay piso parejo, porque se va a elegir por una encuesta, y no solo para Xalapa, para otros municipios también", añadió.