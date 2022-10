Diputada procede contra el PAN, por violencia política en razón de género

La diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui afirmó que procedió por posible violencia política en razón de género, contra el Partido Acción Nacional (PAN).En entrevista, confirmó que combatió la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, que el pasado 30 de septiembre la expulsó por haber votado a favor de la reforma a la Constitución Política de Veracruz.Dicha reforma permitirá que los padres de hijos nacidos en Veracruz sean considerados como veracruzanos y puedan contender a un cargo de elección popular.Como resultado, aseveró que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó revocar la decisión del CEN y dijo que no teme alguna represalia, aunque en caso de ser así, indicó que también lo combatirá.“Yo sigo perteneciendo a la bancada del Partido Acción Nacional y sigo perteneciendo al Partido Acción Nacional porque me regresaron la militancia y vuelvo a aparecer en el padrón de militantes”, sostuvo.Aunque indicó que se siente tranquila con los primeros resultados de su equipo legal, señaló que todas las manifestaciones del partido fueron combatidas.“Ya se metieron varios recursos, todos van destinados para diferentes acciones, de alguna manera van caminando paulatinamente pero para toda acción que se cometió de manera incorrecta ya existe un señalamiento.“Por supuesto lo primero que nosotros estamos señalando es la violencia política en razón de género”, acotó.Lagunes Jáuregui agregó que esperará las resoluciones respecto a este recurso, aunque recordó que las consecuencias ya son conocidas, en caso de confirmarse.“Es contra quien resulte responsable de tomar las decisiones”, indicó.Enfatizó que al paso de los días se irán conociendo otras resoluciones ante las diversas instancias donde fueron promovidas; por todos estos hechos hasta el momento, dijo, no ha tenido acercamiento alguno con Federico Salomón, líder estatal del PAN.