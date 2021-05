Diputadas de Veracruz permitían misoginia, no había sororidad: Cinthya Lobato

La candidata a la Alcaldía de Xalapa por el partido Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, aseguró que la capital del Estado será la ciudad de la mujeres.



Lo anterior lo manifestó durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, en el cual se habló de "Mujeres en la política".



"La ciudad de Xalapa será la ciudad de las mujeres, tenemos la agenda más importante y más completa en el país en el desarrollo integral de las mujeres. Seremos un ejemplo nacional, seremos nosotras el detonante económico de la ciudad".



Indicó que actualmente, la violencia política en razón de género se ha podido evidenciar y visibilizar, pues recordó que en su periodo como Diputada, padeció de agresiones y actos misóginos de sus compañeros, incluso falta de sororidad.



"Me escondían el micrófono, no prendían el sonido, después todo iba en aumento. Yo tenía iniciativas en la mesa y no me dejaban presentarlas. En aquél entonces esperabas respaldo de las mujeres, que fueran sororas, pero al contrario. Lo que sí me hubiera encantado que hubiera más de este tema de violencia de género".



Y es que dijo, las personas podrían pensar que una Diputada no padece algún tipo de acoso, agresión o violencia, pero la realidad es otra.



De igual manera, lamentó que en pasadas campañas, la población no mostraba respaldo a las candidatas, situación que es diferente actualmente.



"No sé si estos grupos de las mujeres fue lo que ayudó en la dinámica de apoyar a las mujeres. Hemos visto estar sororidad que las mujeres han estado hablando. Las mujeres ya están con una seguridad; dispuestas a ser visibles".



Además, la aspirante a la Alcaldía, dio a conocer que UC, es uno de los dos partidos que existen dirigidos por mujeres en el país.



"Sólo somos dos mujeres fundadoras de un partido en el país, pero sólo hay una mujer dirigente y fundadora de un partido que soy yo", finalizó.