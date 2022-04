Diputadas por Orizaba se olvidaron de la zona, critican

Representantes de adultos mayores y jóvenes de la zona lamentaron la ausencia de las diputadas local y federal en los asuntos que son importantes para la región Orizaba e incluso del propio Gobernador.Juan Hernández Mercado, asesor de organizaciones de adultos mayores, y los jóvenes Artemio y Brian, oriundos de Maltrata, indicaron que las nuevas autoridades se han ostentado como las del cambio, pero cuando hay temas y problemáticas en la zona, son omisos.Señalaron que el aumento de 3 pesos en tarifas del transporte federal representa una afectación grave para los ciudadanos y en especial para los adultos mayores y estudiantes; sin embargo, los mencionados funcionarios no han emitido ninguna opinión, lo que constituye, al menos una falta de visión política.Reconoció que el tema del incremento de las tarifas del transporte siempre causa inconformidad en la población, por lo que si hay una petición de los transportistas debe ser el gobernador el que lo dé a conocer, ver la forma en que afecte menos a la población, por ejemplo hacerlo de manera escalonada.Consideró que el transporte público debería recibir un subsidio, ya que Veracruz es el tercer lugar en cuanto a cantidad de población, pero tiene niveles de pobreza y marginación y hay personas a las que les es muy difícil poder pagar el transporte.Por su parte, los jóvenes maltratenses señalaron que hay dos líneas de transporte que cubren la ruta de ese municipio a Orizaba, que son la AMO y Chyc, pero el aumento que hicieron no va acorde al servicio que dan, ya que no hay suficientes unidades y muchos usuarios viajan 20 o 25 minutos de pie porque no alcanzan asiento, además de que las unidades están en muy mal estado y es frecuente que se descompongan.