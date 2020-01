Diputado acusa a cajero de estar coludido con delincuentes que lo asaltaron, en CDMX

El diputado de MORENA en la Ciudad de México, Emmanuel Vargas, señaló al cajero de un banco de estar coludido con los delincuentes que lo asaltaron en Azcapotzalco.



Vargas Bernal grabó un video en el que muestra la cara del empleado del banco, quien supuestamente lo atendió. "Este cabrón es el cajero que me acaba de poner", dice el diputado capitalino en el video, en el que explica que lo asaltaron.



"Vine aquí al banco, al Bancomer de TownCenter del Rosario y efectivamente saliendo del TownCenter me interceptó una motocicleta y me pidieron exactamente la cantidad que yo había retirado del banco", agrega el morenista.



Sin embargo, agradeció "a los oficiales que me brindaron el apoyo".



SEÑALAN A CAJERA DE VERACRUZ POR ROBO



El viernes, un usuario de una sucursal de Santander en Veracruz grabó un video similar al del diputado Vargas, en el que acusa a una cajera de estar coludida con los asaltantes, quienes le pidieron la cantidad exacta que retiró en ventanilla.



En redes sociales, diversos usuarios aseguraron que uno de los supuestos detenidos por el robo en Veracruz es familiar de la cajera del banco. Sin embargo, esa versión carece de sustento alguno, pues las autoridades de ese estado no han hallado elementos de que la cajera y el delincuente estén coludidos.



Por su parte, Santander deslindó a su empleada del hecho y dijo que en ningún momento, la cajera utilizó su celular o algún teléfono después de que la persona asaltada realizó la transacción en el banco.



Ayer, la cajera señalada denunció penalmente al cuentahabiente que la señaló de estar coludida con los asaltantes.