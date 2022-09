Diputado califica de ociosas e imprudentes las advertencias de la titular del ORFIS

PSICÓLOGO JOAQUÍN ROSAS GARCÉSDIRECTOR GENERAL DE AL CALOR POLÍTICOPRESENTE.Ante los recurrentes comentarios y hasta recomendaciones de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, en el sentido de que algunos de los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado debemos excusarnos de participar en la misma, cuando se discutan asuntos en los que podamos tener un interés personal, desde luego refiriéndose a la revisión de las Cuentas Públicas, es necesario manifestar puntualmente que esos llamados de la titular del ORFIS son innecesarios; impertinentes por realizarse a través de los medios de comunicación y no de los conductos oficiales previstos en la Ley; adelantados al ni siquiera haberse recibido los informes, y francamente muy desafortunados, porque las y los diputados que integramos la Comisión de Vigilancia no somos ignorantes de la ley y de la demás normativa que rige nuestras funciones, y porque estamos plenamente conscientes de que, por razones jurídicas y hasta éticas, no podemos participar en el proceso de dictaminación de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables en los que hayamos participado como servidores públicos, por lo que en el momento oportuno, después de que la Comisión haya recibido del ORFIS en octubre próximo los informes sobre las Cuentas Públicas del ejercicio 2021, se hará lo que legal y reglamentariamente corresponda.Como abogado de profesión y como representante popular, no sólo conozco la ley y estoy obligado a respetarla, sino que también soy el primer interesado en que la revisión de las Cuentas Públicas del ejercicio 2021 del los 212 municipios del estado y por supuesto del municipio de Pueblo Viejo, cuyo Ayuntamiento tuve el honor de presidir, se haga con absoluta transparencia y apego a la legalidad, sin que un servidor intervenga en forma alguna, para favorecer alguno de ellos, por lo que las recomendaciones de la Auditora General del ORFIS, al menos para mí, son ociosas, lamentables e imprudentes pues podrían generar entre la ciudadanía la percepción errónea de que quienes fuimos alcaldes no podemos formar parte de la Comisión de Vigilancia, cuando en realidad únicamente no podríamos participar en los asuntos relacionados con nuestras administraciones municipales.También deseo recordarle a la Auditora General que el nombre de la Comisión de Vigilancia, de la que dignamente soy secretario, obedece a que una de sus funciones es precisamente la de vigilar el desempeño del ente fiscalizador que ella encabeza, porque pareciera, con sus constantes declaraciones a los medios sobre este tema, que pretende erigirse en la vigilante de la Comisión que la vigila. Por lo que la exhorto muy respetuosamente a realizar su trabajo con la eficiencia y responsabilidad que se requieren y de paso con un poco más de prudencia política, y que ya sólo si alguno de los miembros de la Comisión en su momento se aparta de la ley, entonces que declare lo que quiera y proceda conforme a sus atribuciones legales.Quienes formamos parte de la Cuarta Transformación estamos convencidos de nuestro compromiso de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo, por lo que no necesitamos que alguien nos venga a decir lo que tenemos que hacer y que además ya sabemos.ATENTAMENTE:DIP. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZDISTRITO I, PÁNUCO.