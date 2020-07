Diputado de MORENA ignora al INE; se pone a repartir apoyos en Orizaba

El diputado local Nahúm Álvarez Pellico, tal parece que hizo caso omiso a la recomendación que efectuara el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los funcionarios se abstuvieran de realizar promoción personalizada en la entrega u ofrecimiento de insumos por la contingencia ocasionada por el COVID-19.



Este viernes, el legislador participó en la entrega que hicieran agrupaciones civiles de material al personal del Hospital General Regional del IMSS en Orizaba.



Cabe recordar que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en tutela preventiva, ordenó a 63 funcionarios abstenerse de realizar promoción personalizada en la entrega u ofrecimiento de bienes, además de reiterar a todas las personas que se dedican al servicio público, la obligación de ajustar su conducta al marco constitucional.



Cuestionado sobre si era necesaria su presencia este día en la entrega, Álvarez Pellico afirmó que llegó como ciudadano y no como legislador, además que nunca se ha querido promocionar.



“El resolutivo del INE sólo hace hacia su servidor únicamente como una advertencia, por así decirlo, ya no hay una evidencia de querer promocionarme o lucrar con esta situación. Yo acudí el día de hoy, desconociendo que iban a estar los medios de comunicación, independientemente de eso acudí como un ciudadano más”, dijo.



A pesar de ser parte de la lista a nivel federal de funcionarios o servidores públicos a los que se les solicitara ajustar su conducta al marco constitucional, insistió que no quiere promocionarse.



“Obviamente mis adversarios políticos, que los conozco muy bien, son los que han querido hacer valer esa figura, (…) yo he repartido infinidad de aportaciones hacia los ciudadanos, los que realmente se han quedado sin empleo, los que se han quedado en el olvido y ni una sola fotografía he subido a mis redes sociales”.



A pesar de que esta entrega que se hizo al personal del Hospital del IMSS, fue una iniciativa de organizaciones sociales y civiles, el diputado decidió apersonarse en este sitio para ser parte del momento, a diferencia de otros donadores de equipo que prefirieron quedar en el anonimato o simplemente no acudir por el tema de la sana distancia y de las medidas para prevenir la transmisión del COVID-19.



Incluso, el diputado local se justificó al decir que no sabía de la presencia de medios de comunicación pero también argumentó que asistió al hospital porque “quería saludar a los ciudadanos del IMSS. Soy un ciudadano que se solidariza con las causas sociales, siempre lo he hecho y voy a seguir haciéndolo”.