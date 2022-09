Diputado explica su salida de la Comisión de Vigilancia del Congreso

El diputado local por el distrito de Mendoza, Luis Arturo Santiago Martínez, tachó de calumnias los señalamientos que se han dado en torno a su salida de la presidencia de la Comisión de Vigilancia, situación que fue una decisión personal para poder encabezar la Comisión de Protección Civil.Señaló que quienes conocen lo referente a la fiscalización saben que por los tiempos las Cuentas Públicas aún no llegan al Congreso, sino que hasta el momento es un tema del ORFIS y hasta finales de octubre llegan al Congreso.Descartó que se trate de "fuego amigo" los comentarios que se han vertido sobre su salida de dicha comisión, pues en el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) hay un bloque unido, por lo que se trata de rumores propalados por los adversarios que piensan que todos son iguales.Recordó que en MORENA todos van por encargos, no por cargos, y si hubiera una pérdida de confianza en su persona no hubiera recibido la presidencia de la Comisión de Protección Civil, en donde recientemente la diputada Elizabeth Cervantes Morales dejó el cargo.Santiago Martínez señaló que emprenderá su nueva responsabilidad con toda la disposición y refrenda su honorabilidad que desde su profesión de maestro siempre le ha caracterizado.Resaltó que el área de Protección Civil es muy importante sobre todo para la zona, donde tantas afectaciones se han visto por las lluvias.