Diputado federal sale en defensa de “Alito”, líder del PRI

A pesar de la inconformidad de algunos priístas por las decisiones tomadas por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor, el diputado federal, Lázaro Jiménez Aquino, salió en defensa de Alito, presumiéndolo al decir que es hombre de resultados, es responsable con los priistas y no está a discusión que se vaya para concretar la alianza.Entrevistado previo al curso Entrenamiento para el Discurso y el Debate Político, organizado por el Instituto Reyes Heroles en Orizaba, dijo que el líder nacional del PRI está firme, unido y es responsable con los militantes."Los sectores y organizaciones los respaldamos y secundamos, porque es un hombre de resultados", y agregó que no está a discusión que Alito se vaya para que la alianza con el PAN y PRD se realice."Alejandro se va a quedar porque no está en la agenda esa condición de que se vaya, son nada más cosas que se escriben, al contrario con Alejandro nosotros nos fortalecemos y él fue promotor de la alianza política".Y es que aseguró que la alianza es un tema que traen en su propia agenda los priistas y habrá de replantearse con los demás partidos políticos. "En este caso nuestros compañeros de la alianza con el PRD y el PAN y en esa parte hay cosas que son de agenda común netamente legislativa y otras que quizá no podamos coincidir y que podemos debatir".El legislador agregó que en el terreno de la acción electoral y política hay situaciones que los unen. "En esta parte, en primer lugar es coadyuvar para que unidos podamos sacar a este mal gobierno de la 4T, al partido MORENA de cualquier cargo o representación que vaya a tener y esto es una causa común que nos une como alianza".Aunque reconoció que hay diferencia entre los entes políticos, como dijo, ocurre en todas las familias y por eso se echa mano del debate.En referencia a la militarización del país, apuntó que han sido claros en esa parte, pues el PRI votó en contra de esa situación."Sin embargo nosotros respetamos y entendemos la situación que impera en toda la República y por ello la postura fue clara de nosotros, de proponer a través de nuestra fracción esta parte de la ampliación del término en razón de la seguridad de los mexicanos y por eso propusimos que fuera hasta el 2028 en la parte donde las fuerzas armadas sigan coordinando los trabajos".Al concluir enfatizó que queda claro que donde gobierna MORENA, la inseguridad está a la orden del día, un claro ejemplo reclamó, es Veracruz.