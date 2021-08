Diputado morenista apura a la 4T con ayuda para Papantla

El diputado federal morenista por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabe, reelecto para la próxima legislatura, urgió al Gobierno Federal víveres ante los daños por el paso del huracán Grace.



A través de un comunicado, el legislador pidió la agilización de los apoyos básicos para la supervivencia de las familias de 62 municipios veracruzanos.



El representante popular precisó que toda la ayuda humanitaria será de gran beneficio, sobre todo para las familias vulnerables que no poseen los recursos para reconstruir sus viviendas.



Sin embargo, a pesar de seguir recibiendo su salario y beneficios del Congreso Federal, hasta el momento Pérez Bernabé no se ha sumando a realizar labores de limpieza o hacer alguna donación a los damnificados.



El Diputado es originario de la zona del Totonacapan, una de las regiones más afectadas por el paso del huracán Grace, donde actualmente hay decenas de familias damnificadas que esperan apoyo del gobierno y de los representantes populares.



No obstante y según confirmaciones en su propio partido, el morenista no se ha sumado al llamado, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quienes han mostrado interés en las labores de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno metereológico que golpeó a Veracruz la madrugada del pasado sábado 21 de agosto.