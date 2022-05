Diputado morenista promete “revisar bien” la Cuenta Pública 2021

En la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado no será “tapadera de nadie”, aseveró Luis Antonio Luna Rosales.Y ante la situación de que algunos Ayuntamientos no están entregando al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) documentación e información que servirá de base para las auditorías al ejercicio de los recursos públicos, el diputado vocal de la referida Comisión aseveró que si no lo hacen serán acreedores a las sanciones correspondientes.Manifestó que una exigencia del pueblo de Veracruz es el cumplimiento y la aplicación de la Ley “y en ese sentido no nos podemos permitir ser tapadera de nadie, en lo absoluto”, añadió el legislador morenista del Distrito XIII con cabecera en Emiliano Zapata.La Cuentas Públicas 2021 corresponden al tercer año del actual Gobierno del Estado; al último año de los Alcaldes del cuatrienio 2018/2021; de los Poderes Legislativo y Judicial; de la Universidad Veracruzana; y de los órganos autónomos.Cabe mencionar que dichas Cuentas ya fueron entregadas al Congreso del Estado y a más tardar el 15 de mayo, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, se remitirán, con las opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes, al ORFIS para el inicio de los procesos de auditoría.Luna Rosales agregó que el objetivo de los diputados locales es revisar y hacer las cosas bien.Cuestionado sobre las declaraciones de Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, respecto a que algunos Ayuntamientos no están proporcionando la documentación e información que se requiere para las auditorías, dijo que las autoridades municipales tienen la obligación de cumplir con la Ley.Quienes no están entregando la información deben explicar por qué no lo están haciendo y si no lo hacen serán acreedores a las sanciones correspondientes, toda vez que tienen la obligación de entregar al Congreso del Estado y al ORFIS toda la información que se les requiera.De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, los entes fiscalizables deberán proporcionar la información y documentación que se solicite, dentro de los plazos y en los términos legales.En caso de incumplimiento, el ORFIS deberá rendir un Informe Específico al Congreso y en su caso, promover las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o ante las autoridades que resulten competentes.