Diputado panista de Misantla, Othón Hernández, muestra su devoción al PAN

El diputado Othón Hernández Candanero, del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que a pesar de los rumores está contento trabajando al interior del partido para hacer crecer la militancia no solo del distrito Misantla, sino a nivel estatal.Dijo también estar trabajando hacia afuera con los militantes, simpatizantes y sobre todo con los veracruzanos mediante el programa “Por Fuerza al Campo”, con el cual desde el 4 de mayo a la fecha dice haber recorrido poco más de 30 municipios y prevé visitar los 50 municipios al finalizar el año.Sobre el trabajo dentro del grupo parlamentario, Hernández señaló: “La participación ha sido constante por los compañeros, un servidor acaba de presentar la ley de movilidad y seguridad vial, estamos trabajando en ello. Recordemos que todos en algún momento somos peatones”.Finalmente y ante los rumores de su salida del PAN, dijo no tener acuerdos con otros partidos políticos: “yo no tengo invitación de nadie, del Partido del Trabajo ni de nadie, pero estoy contento en Acción Nacional. He platicado con diferentes compañeros de los partidos políticos y me llevo prácticamente con todos los dirigentes estatales”.Sobre si se quedará en la bancada en caso de no ser excluido, dijo “hoy te puedo decir que me quedo en Acción Nacional pero habría que esperar el proceso, lo que inicien ellos en tribunales y en su momento estaremos viendo que es lo que procede”, concluyó.