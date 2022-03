Diputado panista Enrique Cambranis, denunciado por violentar a extrabajadora

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones en contra del diputado local, Enrique Cambranis Torres, denunciado por una excolaboradora del Comité Directivo Estatal del PAN, despedida el pasado 28 de enero, por supuestamente violentarla laboral y psicológicamente cuando ocupó la dirigencia de dicho partido.La extrabajadora de este instituto político acudió ante la instancia ministerial luego que recibiera atención especializada por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y decidiera presentar la acusación formal, tras años de haber normalizado las presuntas vejaciones en las que incurrió el legislador.En entrevista telefónica, expuso que la violencia de género y el maltrato laboral lo sufrió desde el 2008, cuando llegó a trabajar al CDE y que se recrudeció cuando Cambranis Torres estuvo al frente del partido hasta el 2014.Detalló que el diputado le recriminaba la forma en que se vestía y le ordenaba comprar ropa más holgada, debido a que aparentemente su esposa se enojaba de que ella usara vestidos, color de cabello y labial "muy llamativos"; palomeándole diariamente si estaba acatando las órdenes o cuestionándola si no lo hacía.Entre lágrimas, expuso que presuntamente la obligaba a laborar los fines de semana y acudir a trabajar desde muy tempranas horas del día y hasta muy tarde, sopena de que le descontaran el día de trabajo, como según ella ocurrió un 24 de diciembre, que tuvo que ausentarse porque tenía a su hermana delicada de salud en el hospital.Cabe precisar que por esta situación, la fiscal séptima especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia, contra la Familia, Mujeres Niñas y Niños y Trata de Perdonas de la FGE, Yesenia Zavaleta Méndez, ordenó comisionar a personal ministerial para llevar a cabo las indagatorias.En particular, pidió que se investiguen las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos; practicar las entrevistas necesarias a las personas que se hayan percatado de los hechos y proporcionen sus nombres completos y domicilios; si existen cámaras cerca del lugar en el que ocurrieran los hechos.También averiguar la relación que existe entre la víctima y el victimario; asimismo, investigar antecedentes penales de los denunciados y cualquier otro dato relevante para la integración de la presente carpeta y esclarecimiento de los hechos.La denuncia, que también involucra al panista Mizraim Eligio Castelán Enríquez, fue presentada por la exempleada el pasado 8 de febrero, luego de que él le notificara de viva voz que sería cesada y de negarse a hacerlo por escrito; despido que definió como injustificado y por lo cual, la Junta de Conciliación y Arbitraje ya está interviniendo.Visiblemente afectada por rememorar estos episodios que vivió desde los 33 años, abundó que Enrique Cambranis presuntamente la cambió de área dentro del Comité Directivo, la empezó a vigilar la hora de entrada y salida y le ordenó a los demás trabajadores que dejaran de hablarle."Yo normalicé el maltrato, uno lo normaliza por necesidad, porque querer una mejor oportunidad de vida, laboral, por salir adelante (...) Hay muchísimas cosas que sufrí por muchos años, historias muy largas, yo normalicé el maltrato, la manipulación, normalicé el control, porque este señor me decidía a qué hora salía a comer, a qué hora descansaba, se apoderó de mi tiempo y de mi vida", enfatizó.Además, calificó como una burla que el integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura Local publique en sus redes sociales mensajes de respaldo a las mujeres, cuando al interior de su oficina incurre en estas actitudes que violencia hacia sus colaboradoras."Quiero que se conozca mi caso porque seguramente allá afuera hay más mujeres como yo. Toda esta lucha que se hace para defender nuestros derechos y para que nos respeten como mujeres, es precisamente denunciando, no quedarnos calladas, más allá de hacer una marcha, tenemos que hablar", comentó finalmente.