Diputado panista que avaló “Ley Nahle” presentó renuncia, no se la aceptan, afirma

El 5 de noviembre podría conformarse un nuevo grupo legislativo en el Congreso del Estado, y la bancada panista quedaría debilitada al quedarse formalmente con sólo seis integrantes.La nueva bancada estaría conformada por los diputados expulsados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Hugo González Saavedra, y por Othón Hernández Candanedo, quien anunció que hace un par de semanas renunció a la militancia panista.Sin embargo, Hernández Candanedo, aún coordinador de la bancada albiazul, dijo que hasta el momento no se ha aceptado su renuncia que presentó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN.Al cuestionarle que si los tres pudieran conformar un grupo legislativo respondió: “Podría ser ahora pero habría que esperar. Están los dos compañeros y un servidor, hay que ver lo que va a suceder. No quisiera adelantarme pero se ha manifestado la posibilidad, se ha platicado, vamos a esperar”.Confirmó que hace unas semanas estuvo en el CEN del PAN para presentar su renuncia a la militancia panista después de 8 años aunque aún no se la aceptan.Agregó que el próximo 4 de noviembre entrega la coordinación de la bancada panista.“Tenemos un acta constitutiva firmada por los integrantes del grupo y en esa acta se manifiesta que es por un año la Coordinación, que concluye el 4 de noviembre, y a partir del día 5 habrá un nuevo coordinador”.Dijo que seguirá trabajando al interior de la Legislatura de Veracruz y verá qué pasa después del 4 de noviembre.