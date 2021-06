Diputado panista Ricardo Serna enlodó y violentó elección en Álamo: Lilia Pardo

Los interesados en que ocurrieran incidentes aberrantes son los del PAN sin duda, afirmó la candidata de MORENA-PT-Verde y virtual ganadora a la Alcaldía de Álamo, en el norte de Veracruz, Blanca Lilia Arrieta Pardo, ante un numeroso grupo de hombres y mujeres que la mañana de este viernes le refrendaron su apoyo.



“Los números me favorecían más y más… a medida que contaban, más votos a mi favor surgían; ya una vez cuando fui candidata a la Diputación local fui objeto de una canallada, las urnas electorales llegaron abiertas y con los resultados alterados, sin embargo, me atuve a la determinación de las autoridades electorales y mantuve una actitud decorosa”, exclamó.



Acusó que el artífice y generador del problema que se vive es el diputado local panista Ricardo Serna Barajas, pues no quiere perder privilegios y hace cuanto puede por revertir resultados.



“No somos violentos, no somos como ellos, pacíficamente exigimos que se respete la voluntad del pueblo, no permitiremos que se atente contra el género, las mujeres somos capaces de gobernar, somos más sensibles a las exigencias del pueblo, no nos doblegarán, contamos con el apoyo irrestricto de hombres y mujeres que ansían un gobierno comprometido con las exigencias del pueblo”.



Luego del discurso de Lilia Pardo, el contingente marchó por las principales de la ciudad, se detuvo brevemente ante las oficinas del OPLE para manifestar que “la perversidad y el odio irracional” de Ricardo Serna enlodaron una elección hasta ese momento ejemplar.



“Esta es una marcha pacífica en favor de los derechos de las mujeres, exigimos que se respete nuestro triunfo, se comprobó que tuvimos más y más votos, así lo constatan las cifras del PREP y continuamos acumulando votos cuando se reanudó el conteo”, dijo la candidata.



Reiteró que fue víctima de una campaña de desprestigio ya que cobarde y arteramente, crearon miles de perfiles falsos financiados por el Diputado local, “quien al observar la entusiasta y creativa campaña nuestra, cayeron en la bajeza de calumniarnos de todas las formas posibles”.