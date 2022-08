Por redes sociales, el diputado local morenista Magdaleno Rosales Torres advirtió a Claudia Vázquez de la Fuente, dueña de la empresa Grúas Vázquez, que la concesión que actualmente tiene “va a ir para afuera”.En un video publicado en su cuenta de Facebook , el legislador se hizo de palabras vía telefónica con la concesionaria, al señalar que presuntamente se negaban a entregar una motocicleta a un joven.Rosales Torres criticó “el exceso de cobro” de la empresa; en respuesta, Vázquez de la Fuente le refutó que ese tema no lo tendría que tratar con ella, sino con la Dirección General de Tránsito, que da las autorizaciones a las empresas.“Me da gusto que haya dicho esto, porque estas concesiones van a tener que ir para afuera ya, porque es un abuso lo que están haciendo ustedes. Es un abuso”, señaló el legislador, quien se apostó a las afueras del corralón ubicado en el puerto de Veracruz.Ahí, ante medios de comunicación que lo acompañaban acusó que la mujer lo trató con prepotencia pese a ser un Diputado local.“Habló con una prepotencia y seguridad, acusando al Director de Tránsito del Estado, al señor Alarcón, que le pide dinero, así lo dijo con todas sus palabras”, afirmó.En ese sentido, sostuvo que es urgente que salga ya el reglamento para las grúas, anunciado recientemente por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, donde se establezcan las tarifas por sus servicios.“Hago un exhorto y aplaudo al Secretario de Seguridad Pública, porque hace unos días hizo un pronunciamiento con el tema de las grúas, donde se hará el nuevo reglamento de grúas, aplaudo al titular, porque no es posible que estas grúas sigan haciendo esto y se amparen.“Es un señalamiento directo que yo no creo que pase. Es necesario que salga la persona adecuada a desmentir estas declaraciones de la señora Claudia Vázquez”, dijo.Rosales Torres confió en que el reglamento que publicará la SSP será “el adecuado para que acabe este tipo de abusos” de estas concesionarias “tan influyentes”, acusó.El diputado agregó que el problema con las empresas de grúas será tema abordado en el Congreso del Estado mediante un pronunciamiento en tribuna.“Vamos a subir en Tribuna lo que la señora dijo. Para que vean qué clase de personas tienen ese tipo de concesionarias”, concluyó.