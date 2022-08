Diputado señala rezago del ORFIS en dictamen de cuentas públicas

A más de cuatro años, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) no ha emitido un dictamen de las cuentas públicas 2014, 2015, 2016 y 2017, correspondientes a la administración municipal de Manuel Rosendo Pelayo, en San Andrés Tuxtla; admitió el Diputado Local por el Distrito XXV Rafael Gustavo Fararoni Magaña.El Vocal de la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura adjudicó lo anterior a un tema de "rezagos" al interior del ente revisor, aun y cuando Rosendo Pelayo dejó el cargo desde 2017."Desde Tavo (Octavio) Pérez hubo denuncias por presunto daño de Manuel Rosendo... ese proceso se ha seguido desde 2015, 2016, 2017... hay temas todavía de rezago en el ORFIS'.Justificó que el tema "ya no está en la cancha" de la actual presidenta municipal María Elena Solana Calzada, aunque el Congreso "apura" al ORFIS y este determine si hubo daño en San Andrés Tuxtla."De hecho la Comisión de Vigilancia ha apresurado para que se definan y se haga un dictamen de que si hubo o no un daño patrimonial".