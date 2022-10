Diputados alargan análisis de Informe del ORFIS sobre Cuenta Pública 2021

Los diputados de la Comisión de Vigilancia mantendrán el análisis de las Cuentas Públicas 2021 presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al menos hasta el próximo lunes 24 de octubre.Se proyectaba que esta semana se sometiera al Pleno del Congreso el dictamen de los informes correspondientes, sin embargo, la Octava Sesión Ordinaria programada para este miércoles será aplazada para la próxima semana, según fuentes de la Legislatura.La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece que la aprobación de las Cuentas Públicas debe realizarse a más tardar el último día del mes de octubre.En entrevista reciente, el presidente de Comisión de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, afirmó que el principal objetivo es discutir una cuenta “bien hecha”.“Cada diputado tiene la libertad de expresar el sentido de cómo sería su voto, cómo va a ser su voto. Yo como presidente de la Comisión de Vigilancia tengo que garantizar que los trabajos se hagan de una manera imparcial y que cada diputado pueda expresar el sentido de su voto, garantizar ese Derecho.“Como diputado sí he encontrado varias inconsistencias en el proceso, cosas que se pueden hacer mejor y lo que siempre he mencionado es que el monto de la fiscalización no se debe de politizar, sean 3 mil millones de pesos, sea un peso, tiene que ser una cuenta bien hecha”, declaró.Este lunes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que no debe de “espantar” que el Congreso no apruebe las cuentas públicas, pues en el pasado la Legislatura avalaba el dictamen pese a que se cometían desvíos millonarios de recursos.“Con respecto a la Cuenta pública yo sigo diciendo que es bueno que se discuta cómo se usan los dineros públicos a nivel estatal, municipal y federal (…).“Ahora que se discute es muy bueno que se hable de eso, que se diga y que se aclaren todas las observaciones que haya hecho el ORFIS”, opinó García Jiménez.