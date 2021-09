Diputados aprueban, en lo general, la Revocación de Mandato

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó prácticamente por unanimidad, en lo general, la Ley Federal de Revocación de Mandato, con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención.



La minuta permitirá a la ciudadanía convocar a una consulta para solicitar la revocación del mandato del titular de la Presidencia de la República.



Al inicio del debate, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, afirmó que la figura de revocación dará un nuevo instrumento de democracia participativa “que permitirá desahogar conflictos políticos y fomenta la participación ciudadana”, no obstante, advirtió que el origen de la reforma “busca alimentar el ego del Presidente de la Republica y no empoderar a la ciudadanía”.



A favor del proyecto, se pronunció el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabe, quien aseguró que con la revocación se le dará más poder al pueblo y aseveró que “el Presidente de la República no tiene miedo a la revocación de mandato”.



En su oportunidad, Reginaldo Sandoval Flores (PT), consideró que la aprobación de la reforma es “un hecho histórico” “para quitar la tentación a quienes tienen la intención de provocar golpes de Estado para derrocar al gobierno de la República”.



El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Guillermo Angulo Briceño precisó que la consulta costará casi 4 mil millones de pesos “que pueden destinarse a la salud, a la compra de vacunas o a la reactivación de la economía”; mientras que Marco Humberto Aguilar Coronado, legislador del Partido Acción Nacional (PAN) celebró que la Cámara de Senadores “no haya dejado la pregunta cómo se pretendía”.



La pregunta que será plasmada en la consulta es: ¿Estás de acuerdo en que (nombre) al Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?



En las boletas los ciudadanos podrán responder: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.



Para que sea procedente, la consulta debe solicitarse en por lo menos diecisiete entidades federativas y alcanzar un mínimo de firmas equivalentes al 3% los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.



El Instituto Nacional Electoral deberá tener a disposición de las ciudadanas y ciudadanos a más tardar el 1 de octubre de 2021, el formato Impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 2018-2024.