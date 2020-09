Diputados de MORENA en Veracruz niegan favoritismos para renovar dirigencia

Tras asegurar que los integrantes de MORENA en Veracruz esperan la visita que hará el próximo 24 el diputado Mario Delgado a la zona de Veracruz-Boca del Río, el diputado federal, Jaime Humberto Pérez Bernabé, descartó que no haya piso parejo para los aspirantes a la dirigencia nacional.



En rueda de prensa acompañado por sus compañeros diputados José Magdaleno Rosales Torres y Nahum Álvarez Pellico, así como María Isabel González Herrera, secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Estatal, señaló que el piso parejo lo da la trayectoria de cada quién, además de que el INE no especificó que los aspirantes se tuvieran que separar de su cargo como lo demandó Gibrán Ramírez.



Señaló que Porfirio Muñoz Ledo tiene la proyección que le da su trayectoria, lo mismo que el propio Gibrán, al igual que Delgado Carrillo.



Indicó que el INE ya informó que son 3 empresas las que llevarán a cabo la encuesta para elegir al próximo presidente del partido, que son Ulises Beltrán y Asociados, Parametría y Covarrubias Asociados.



Mencionó que habrá una encuesta previa para seleccionar de entre los más de 30 aspirantes que se inscribieron tras cumplir los requisitos y sacar de ahí a los 6 mejor posicionados para de entre ellos elegir al que será el nuevo presidente del partido.



De igual forma, indicó, algo que no se entendió muy bien entre los medios nacionales es el tema de la equidad, en donde se estableció que la persona que ocupará la secretaría será del sexo contrario a quien gane la presidencia y que esté mejor posicionada.



Destacó que entre lo que se propone Mario Delgado para Morena está que siga siendo “el instrumento de lucha, de cambio, de transformación del pueblo de México”, y también que la mitad de las prerrogativas del partido se destine a la adquisición de vacunas para el COVID-19.