Diputados de MORENA reclamaron a SSP por abusos contra transportistas

Taxis con números sobrepuestos y prácticas de corrupción como “la aburridora” para que caiga el “aflojatodo”, fueron señaladas por los propios diputados de MORENA al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, como parte de los tratos que da la dependencia a los concesionarios del transporte público.La legisladora morenista, Eusebia Cortés Pérez, vocal de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, entregó información al funcionario sobre casos de corrupción y demora en trámites, acusando colusión con la Fiscalía General del Estado para retener unidades en corralones por largos periodos de tiempo para realizar cobros superiores a los 30 mil pesos con la liberación.“Hay taxis con números sobrepuestos en diferentes carros, qué quiere decir, un número en 3 vehículos con permisos, inclusive permisos que ni siquiera son del mismo vehículo. Por decir un Tsuru lo trae un Spark con el mismo número (…).En su participación, la diputada señaló que los concesionarios son obligados a trasladarse a Xalapa a realizar trámites, pues en las delegaciones que hay en otros municipios los trámites no avanzan.“Les aplican la aburridora, les piden hasta la fe de bautismo, les piden documentación que a veces ni siquiera viene en el listado, los hacen venir una y otra vez para que caiga el afloja todo, como así lo llamamos los taxistas”, señaló.Cortés Pérez dijo ser concesionaria, de ahí que tiene evidencias sobre el mal actuar de los trabajadores de la Dirección General de Transporte.Al respecto, Zúñiga Bonilla dijo que desde que inició la administración se implementó el Programa RUTA, con el Registro Público de Transporte Acreditado, mismo que tiene la finalidad de mantener actualizado el padrón vehicular.“Actualmente se tienen registradas 88 mil 869 concesiones en este programa y se encuentran funcionando también módulos de registro vehicular en las 20 delegaciones del servicio público. No es necesario que acudan aquí en Xalapa para hacer ese tipo de trámites como lo ha manifestado, sin embargo, voy a hacer una revisión en caso de que no estén funcionando estos módulos”, aseveró el funcionario.Sin embargo, la legisladora aseguró que el secretario está “siendo engañado”, insistiendo en que incluso obligan a concesionarios enfermos a trasladarse, lo que les resulta imposible debido a sus condiciones médicas.“Lamento decirle, capitán, que o tienen engañado; sí están obligados los concesionarios a venir a Xalapa, no les permiten ningún trámite”, acusó.Respecto al reglamento con el que se espera dar fin a las prácticas de corrupción de empresas de arrastre de vehículos y servicio de corralón, en su comparecencia el secretario dijo que “seguramente saldrá en las próximas semanas”.Cortés Pérez señaló que sí hay corrupción y existe colusión de la SSP y la Fiscalía para sacar la mayor cantidad de dinero.“Muchas Fiscalías parecieran tener complicidad con las grúas y los corralones, no pueden ver un vehículo que esté estacionado por un tiempo, dos o tres horas, porque enseguida la Fiscalía manda y los detiene. Los detiene y de inmediato los mandan al corralón.“Empiezan a hacer la investigación y se pasan uno, dos, tres (…) inclusive pareciera que ya tuvieran una fecha determinada de más o menos 16 días para dar la liberación de tal vehículo porque resulta que el vehículo ni es robado, ni es acusado por ningún delito y ni le dan su carta de liberación y ahí viene lo bueno, ir al corralón a sacar ese vehículo. Primero ya está desmantelado, las piezas cambiadas; segundo, el gran costo que esto conlleva. Estamos hablando que por 16 días han cobrado hasta 30 mil pesos por corralón. No entregan factura, no entregan listado de por qué ese costo y uno habla, aquí sea a Transporte, Tránsito o a Seguridad y lo primero que te dicen, son grúas particulares”, señaló.