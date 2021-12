Diputados federales de MORENA por Veracruz respaldan a Cuitláhuac

Los once Diputados federales de MORENA por Veracruz reafirmaron su apoyo al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, señalando que en la Entidad no se persigue a nadie por pensar diferente, sino que se garantiza la libertad de ideas y pensamientos.A través de un comunicado, los integrantes del Congreso de la Unión afirmaron que en el Estado se generan mejores acciones de gobierno, imperando la justicia y la legalidad.“Hoy en Veracruz no existe persecución alguna en contra de quien piense diferente, por el contrario, si algo ha destacado este gobierno estatal, es la defensa de la libertad de ideas y pensamientos que han demostrado generar mejores acciones de gobierno, hoy existe en nuestro estado un clima de justicia y apego a la legalidad”, señalaron.El escrito es firmado por los parlamentarios Armando Antonio Gómez Betancourt, Raquel Bonilla Herreral, Dulce Maria Corina Villegas, Claudia Tello Espinosa, Esteban Bautista Hernández, Flora Tania Cruz Santos, Itzel Dominguez Zopiyactle, Angélica Peña Martinez, Rosalba Valencia Cruz, Faustino Vidal Benavides y María Bertha Espinosa Segura.Además, acotaron que “se llama a cuentas a través de órganos autónomos que buscan siempre darle a la ciudadanía tranquilidad, dignidad, prosperidad e igualdad social, pues todas ellas requieren de la existencia de un principio básico como es la justicia”.Al reafirmar el respaldo y apoyo al titular del Ejecutivo, rechazaron “toda aquella manifestación que realicen en su contra quienes hoy ven afectados sus intereses, por simpatías o por resistencia al ver que en esta tierra se está dando una transformación integra”.Añadieron que Veracruz tiene “un gran gobernador que está a la altura de sus ciudadanos y quién va camino a ser el mejor de la historia en nuestro estado, por ello nuestro respaldo en todo sentido a nuestro ejecutivo estatal”.Los diputados federales aseguraron que desde hace tres años, cuando Garcia Jiménez tomó las riendas del Estado, “la circunstancia de millones de familias veracruzanas se ha transformado para bien”, viviendo “una reconstrucción del tejido social” y procurando e impartiendo justicia sin sesgo alguno.“Se instaura en este mismo sentido un auténtico Estado de Derecho, donde la justicia, su procuración e impartición, se hacen sin realizar distingo alguno, honrando con ellos postulados básicos de la cuarta transformación que ocurre en nuestro país”, ahondaron en el desplegado.Y es que precisaron que “si algo hemos padecido durante décadas ha sido eso precisamente como corriente política nacional, décadas de cerrazón e ilegalidades”.