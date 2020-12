Diputados reprueban última Cuenta Pública de Peña Nieto por irregularidades

Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MC y del Verde, y el rechazo del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del 2018 correspondiente al último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, debido a diversas irregularidades que se encontraron, así como porque no se logró una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.



En octubre de 2019, los diputados federales -con mayoría de Morena- también reprobaron las Cuentas Públicas del gobierno peñista del 2015, 2016 y 2017 y este martes también rechazaron la del 2018.



“En lo general, se estima que durante el ejercicio 2018 no se cumplieron los objetivos del desarrollo nacional, ni se logró una mejoría significativa en la calidad de vida de los ciudadanos. La evolución sexenal de los indicadores de pobreza, desigualdad, competitividad, violencia, informalidad y precariedad laboral, así como el acceso a servicios públicos de calidad, apuntan a que el desempeño del gobierno federal no priorizó de manera efectiva el bienestar de la población”, define uno de los resolutivos del dictamen.



El documento, ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación, describe el Gasto Público Neto ejercido fue de 5,611,559.1 millones de pesos, monto 6.3% superior al aprobado por la Cámara de Diputados que fue de 5,279,667 millones de pesos.



El gasto adicional y que fue ejercido más allá de la autorización legislativa llegó a 331,892 millones de pesos.



En el conjunto de los Ramos Administrativos, el gasto realmente observado excedió en 16% lo aprobado por la Cámara de Diputados. Eso significó 163 mil 769 millones de pesos.



Destaca que la Oficina de la Presidencia de la República registró una erogación de más del doble de lo aprobado; en vez de 1,797 millones de pesos, ejerció realmente 3,682 millones de pesos, por medio de transferencias recibidas durante el ejercicio, que representaron un incremento de casi 105%, “lo anterior ejemplificó el uso de amplios márgenes de decisiones discrecionales como característica de la gestión financiera de los recursos públicos”.