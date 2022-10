Diputados se dejan presionar por Alcaldes y elecciones, acusa ORFIS

El trabajo del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la revisión de la Cuenta Pública 2021 es excelente, implacable, apegado a derecho, realizado por especialistas y no tiene margen de error, aseveró la auditora general Delia González Cobos.Apenas este miércoles, diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz determinaron rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta 2021 presentados por el mismo ORFIS.De acuerdo al diputado presidente de dicha Comisión, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, llevarán ante el Pleno un dictamen que determina conceder un periodo extraordinario al Órgano de Fiscalización para que ahora entregue una Cuenta “correcta y sensata”.Al respecto, la auditora González Cobos afirmó que la determinación del Congreso obedece a “presiones políticas” que tienen los diputados por parte de los Ayuntamientos y al escenario electoral del 2024.Entrevistada esta tarde en las instalaciones del ORFIS, dijo estar interesada en conocer cuáles son las inconsistencias que encontraron los diputados en el Informe de Resultados, pues no tuvo la oportunidad de dar una explicación a los legisladores.Además, aseveró que no ha pensado en renunciar al cargo.Agregó que espera hasta el lunes para saber qué es lo que determina el Congreso, pero aclaró que una nueva revisión de toda la Cuenta Pública 2021 requerirá de una ampliación presupuestal de al menos 8 millones de pesos.Pero si sólo se ordena revisar los 30 municipios donde dicen los diputados que hay las mayores dudas, se necesitarán 2 millones de pesos.