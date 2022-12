Director de Deporte en Coatzacoalcos permitió evento de autos en pista deportiva

Deportistas pidieron la destitución de Ricardo Ordoñez, director del Deporte en Coatzacoalcos, luego de que se llevó a cabo el Calamar Fest, un evento de coches "tuneados" y sonido este fin de semana al interior del campo “Rafael Hernández Ochoa”. Justamente sobre la pista de tartán.Emmanuel Sedglach, deportista paralimpico, detalló que la pista, que es para uso exclusivo de zapatos deportivos, se instalaron coches, carros de comida, bailarinas y demás.Ante eso, expuso que de debe despedir a alguien por lo ocurrido y no a los encargados, sino a la cabeza de la Dirección del Deporte."Si una persona con zapatos no puede entrar a una pista de tartán en ninguna pista del mundo para cuidar la alineación, metes un vehículo, lógico habrá pistas. Una pista donde se formó el único campeón paralimpico de la historia de Coatzacoalcos y de México. Que caiga quien caiga, tienen que cesar a alguien, no al encargado, al que está al frente del deporte. Nadie puede hacer un movimiento así sin autorización del jefe", dijo.Lo anterior, provocó descontento de la comunidad deportiva de Coatzacoalcos, pues esta superficie no está hecha para soportar tanto peso.En la pista de tartán, no solo se exhibieron los vehículos "tuneados", sino también hubo damas en zapatillas haciendo bailes exóticos, jóvenes bailando y hasta fumando, autos de venta de comida y más.Los atletas de Coatzacoalcos consideraron el hecho una falta de respeto al deporte y al atletismo.La exhibición duró dos días y hasta el momento se cree que fue la propia Dirección del Deporte quien autorizó su realización.En redes sociales las opiniones no se hicieron esperar.“No es posible que una pista que costó millones de pesos del campo Rafael Hernández Ochoa que está mírame y no me toques, metan carros para exhibir… Definitivamente el deporte está jodido con los directivos actuales que solo posan para la foto, habiendo tantos lugares para exponerlos van a chingar al deporte”, escribió Paola Carolina Sánchez Acevedo al compartir fotografías de la exhibición de Jettas.Aunque no fue solo sobre la pista de tartán que se estacionaron los coches, también en el campo de futbol expusieron los inconformes la manera en la que se decidió permitir que vehículos literalmente pasearan por el campo.La pista de tartán se encuentra en malas condiciones desde hace más de una década, la pasada administración municipal arrancó con la gestión a través de la diputada Tania Cruz Santos y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) para que la Comisión Nacional del Deporte (Conade), aplicara recursos para modernizar las instalaciones en beneficio de los atletas, sin embargo, no logró concretarse el proyecto.Previamente autoridades de Dimude informaron que se necesitaban poco más de 15 millones de pesos para rehabilitar la pista de tartán que contaba cuando la instalaron con certificación internacional.La pista de tartán tuvo una inversión de 5 millones de pesos cuando fue construida hace más de 10 años y posteriormente la empresa Mondo fue denunciada por haber vendido material de mala calidad.