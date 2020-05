Director de PC en Boca del Río da positivo a COVID-19, confirman

El director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Escalera, fue diagnosticado con COVID-19 y se encuentra estable y aislado en su casa, confirmó el alcalde, Humberto Alonso Morelli.



Hasta el momento es el único integrante del área contagiado, pero no están monitoreando a todo el personal.



"Por este medio doy a conocer que el director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Escalera Pavón, me informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se realizó hace algunos días.



Por ahora se encuentra bien de salud y en aislamiento en casa. No hemos detectado a nadie más del personal con síntomas, sin embargo, seguiremos monitoreando".



A través de sus cuentas oficiales, el edil señaló que el trabajo de protección civil es uno de los que representan mayor riesgo y debido a la naturaleza no pueden quedarse en casa.



"El trabajo de Protección Civil es esencial, ellos, como muchos otros trabajadores no se pueden quedar en casa, y el riesgo de contagiarse es más alto a pesar de que usan todas las medidas de seguridad indicadas, me consta que él ponía el ejemplo de esto".



Hasta hace una semana el titular de protección civil municipal se mantuvo activo, incluso se desplegó al incendio de pastizal registrado en el fraccionamiento Las Vegas el cual alcanzó gran magnitud.



Ante esta emergencia el alcalde pidió a la población mantenerse en casa "les pido que si no tienen que salir, se queden en casa y sigan al pie de la letra las medidas de sana distancia que ya conocemos", concluyó.