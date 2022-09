Director de Tecnológico Nacional pide a egresados defender la soberanía nacional

El director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, pidió a los estudiantes egresados defender la soberanía nacional tal y como lo ha pedido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que México no es colonia de nadie sino un país libre.Durante la ceremonia de graduación del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, al dirigir su discurso que por momentos parecía un encuentro político, externó: "Como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, México no es tierra de conquista, no es colonia de nadie, es un país libre, independiente y soberano y ustedes esta nueva generación de egresados siempre deben de llevar encendida la lucha de la Independencia y la soberanía nacional como lo hicieron los cadetes de la armada nacional en 1914, cuando fuerzas extrañas invadieron nuestras tierras".Insistió en que " el proceso de la 4 Transformación, encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es de nuestra pertenencia como institución de educación superior tecnológica, sumarnos a los proyectos federales de gran importancia como son entre otros el tren maya, el corredor transístmico y desde luego impulsar la economía social solidaria".Citó de nueva cuenta a AMLO, al invitar a los jóvenes a obrar siempre como se ha enseñado desde la primaria y como hoy, al cantar el himno nacional, ser conscientes que México es libre.Asimismo destacó que México vive una época de cambio, de grandes transformaciones, de necesidades y de nuevos desafíos muy grandes, por ello exhortó a los estudiantes que han concluido su carrera, a recordar que el presidente de México siempre dice que hay que gobernar con tres preceptos: honestidad, justicia y amor a la familia a la patria a la naturaleza y, a toda la humanidad.Recordó que de los 254 institutos que existen en el país, el de Orizaba fue el quinto en ser creado, es uno de los más antiguos de la institución.