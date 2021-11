Directora de primaria fue reinstalada pero docentes y padres la repudian, en Córdoba

De nueva cuenta, los profesores de Escuela Primaria "Antonio Quintana" y algunos padres de familia se manifestaron para exigir que no se reinstale a la directora Rosario Álvarez, la cual tiene ya una orden de reincorporación legal por parte de las autoridades educativas.Los inconformes salieron de la escuela ubicada en la colonia Huilango para caminar sobre el bulevar Córdoba-Fortín y llegar al parque V Centenario en donde protestan y exigen a la SEV solución al conflicto.Cabe señalar que este problema tiene más de dos años vigente entre procesos judiciales algunas ganados ya por la mencionada Directora y lo cual no es aceptado por los padres y docentes bajo el argumento de que supuestamente cometió un fraude con recursos provenientes de las cuotas escolares, entre otras acusaciones que no han sido comprobadas.De no ser apoyados por las autoridades educativas, señalan que seguirán marchando las próximas semanas hasta que dé una respuesta favorable pues definitivamente se niegan a aceptar la reinstalación de la profesora Rosario Álvarez.