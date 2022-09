Directora pide a SEV brindar seguridad para asumir puesto en primaria de Córdoba

Por tercera ocasión padres de familia y docentes de la escuela primaria "Profr. Antonio Quintana" no dejaron instalarse a la directora Rosario Álvarez Vargas.En entrevista recordó que han sido tres años de que inició un conflicto administrativo y la SEV le ha autorizado la posesión física y efectiva como Directora; sin embargo, no la dejan instalarse.La última ocasión fue el viernes 9 de septiembre que tampoco pudo ingresar al plantel educativo aun con la orden de presentación.Incluso señaló que fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de Brenda "N" por lo cual interpuso una demanda que quedó asentada en la carpeta de investigación 597/2022 en la Fiscalía Regional de Córdoba.Negó que sea una necedad o negligencia querer la dirección en la que estuvo al frente 12 años.Para poder asumir el cargo pidió a la SEV que le brinde las condiciones de seguridad pues algunos padres y docentes no la dejan trabajar sólo por exigir que cumplan con su labor como docentes.