Dirigencia de MORENA Veracruz, sin integrantes que “dobleteen” como funcionarios

La determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA, que ordena que todos aquellos que fueron electos dentro de los comités estatales y que actualmente desempeñan alguna función pública, deben renunciar de inmediato, so pena de sanciones, no afectaría al comité de Veracruz.Cabe recordar que MORENA modificó sus estatutos y aunque aún deben ser validados por el Instituto Nacional Electoral (INE), los lineamientos establecen que los órganos de dirección ejecutiva no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los municipios, de los estados o la federación."Es menester subrayar que no cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto constituye una falta a la normativa de MORENA sujeta a sanción por parte de este órgano jurisdiccional partidista y representa la transgresión a los principios democráticos bajo los cuales se fundamenta este partido", indica el acuerdo aprobado este fin de semana por la Comisión.En Veracruz no deberán abandonar sus encargos para desempeñar sus funciones en el partido, pues prácticamente ninguno ejerce funciones públicas.Este es el recuento de los actuales líderes morenistas y qué hacían antes de llegar al comité.Desde febrero de 2021, ejerce las funciones como dirigente, inicialmente como delegado del partido, cargo al que llegó de la mano de Mario Delgado.Antes, hizo parte del gabinete estatal, cuando en septiembre de 2018 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo nombró responsable de la Oficina del Gobernador.En ese puesto ejerció hasta el 17 de marzo de 2020, cuando renunció para participar en el proceso interno del partido, donde ya buscaba la dirigencia, que se quedó acéfala un tiempo tras determinarse la invalidación del proceso por diversas irregularidades.En todo caso sería la única que tendría que renunciar formalmente a su cargo como Diputada local.Y es que actualmente, la Secretaria General del partido se encuentra únicamente de licencia de su cargo como legisladora. Desde el inicio de sus funciones, dejó de desempeñar su papel de Diputada, aunque oficialmente no ha renunciado.El secretario de Organización no tenía o tiene cargo público; en la pasada contienda participó como candidato a regidor en la planilla del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Antes fue funcionario del C-4, dependencia de la que fue despedido en febrero de 2020 por violencia física contra su pareja sentimental.Fue coordinador regional de la organización “Que Siga la Democracia” donde promovió la consulta de revocación de mandato a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.De Coatzacoalcos y surgida del movimiento Yo Soy 132, Flores Vidal se desempeñará como secretaria de Finanzas del partido.Aunque trabajó en el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), posteriormente se hizo suplente de la actual diputada local, Eusebia Cortés Pérez.Secretaria de Educación en el partido. Aunque es senadora suplente de Claudia Balderas Espinoza, es también secretaria particular de la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.Es chef, egresada del Instituto Culinario de Xalapa y en 2016 rindió protesta como diputada local, cargo que posteriormente le dejó a Osorno Maldonado.Secretaria de Mujeres, fue coordinadora de Desarrollo Familiar y Comunitario del DIF municipal Veracruz, cuando Carolina Gudiño Corro era la presidenta municipal.