Se confirmó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tuvo “una actuación desastrosa” durante el proceso electoral 2020-2021 y una de las múltiples pruebas es la revocación de su acuerdo, que ilegalmente canceló el registro de los cuatro partidos políticos estatales.Al señalar lo anterior, Francisco Garrido Sánchez, dirigente del partido ¡Podemos!, dijo que en los próximos días presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la tercera solicitud de remoción de los seis consejeros electorales por su actuación dolosa e ilegal.Aseveró que el desatinado acuerdo que revocó el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) causa agravio a su partido, ya que en el Consejo Municipal de Chiconamel no se le ha permitido tener representación.Además, ha ocasionado confusión entre los ciudadanos de los cuatro municipios donde habrá elección extraordinaria, debido a que no saben a ciencia cierta si los cuatro partidos estatales participarán.Cabe mencionar que el Consejo General del OPLE se conforma por siete consejeros pero en este momento son seis, debido que Juan Manuel Vázquez Barajas concluyó su encargo en septiembre del año pasado y hasta el momento el INE no ha designado a aquel que habrá de suplirlo.Aseveró que en múltiples ocasiones a los consejeros electorales se les advirtió que cancelar el registro a los cuatro partido políticos por no haber obtenido el 3 por ciento de la votación era ilegal y violatorio, ya que el proceso todavía no concluye por la anulación de las elecciones municipales de Tlacotepec de Mejía, Amatitlán, Jesús Carranza y Chiconamel.Sin embargo, hicieron caso omiso y por venganza política decidieron cancelar el registro pero, agregó, los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz corrigieron la plana y resarcieron la flagrante violación a la norma electoral.En ese sentido, consideró que el consejero presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, orquestó una venganza política, en virtud de que el partido ¡Podemos! ha presentado dos solicitudes de remoción y en los próximos días se presentará la tercera.Añadió que desde hace un par de meses se está litigando ante el INE para reforzar las dos solicitudes de remoción de los consejeros y espera que con una tercera estén dadas las condiciones para que los seis integrantes del OPLE se vayan a la brevedad posible.Garrido Sánchez expuso que a más tardar el domingo, el Consejo General del OPLE tiene que restituir los derechos políticos electorales al partido ¡Podemos!.Dijo que participarán en el proceso electoral extraordinario y demostrarán que su partido sí es una opción democrática para los veracruzanos.