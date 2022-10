Dirigente estatal del PAN rechaza hablar sobre denuncia en su contra

Escudándose en su familia y en el supuesto desconocimiento de una denuncia formal en su contra, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, evitó responder a la acusación que hiciera una extrabajadora de dicho instituto político en la que afirmó haber sido víctima de misoginia, maltrato, acoso laboral y sexual, y violencia de género.En el recurso legal que presuntamente presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo acusó a él y al diputado local, Enrique Cambranis Torres, de estos delitos, cuando este último fue dirigente del blanquiazul en la entidad.“Creo que los que estamos, entre comillas, en esas supuestamente denuncias, hay que irnos con cuidado. No se dejen llevar por lo que finalmente de una oficina para tratar de desvirtuar”, expresó en conferencia de prensa al indicar que esa información “casualmente” salió un día después de que criticara con fuerza y decisión al Gobierno estatal.Salomón Molina apeló “a la comprensión” de los medios de comunicación y periodistas, sosteniendo que lo hacía como ciudadano que tiene esposa, hijos, y madre.“Todos los que estamos aparentemente denunciados tenemos una familia. A mí me dio mucha pena leer luego los principales medios, híjole, denunciado. Oigan, yo tengo una familia, tengo hijos, tengo una madre, yo sí tengo todavía una madre”, argumentó.Y es que en la denuncia, la supuesta víctima alegó que tanto el líder actual del PAN como el legislador presuntamente criticaban su forma de vestir, cuestionándola por usar faldas o vestidos, prohibiéndole salir a comer, obligándola a trabajar horas extras sin pago, incluso en sus días de descanso.“No se dejen llevar por ese tipo de cosas que de una u otra manera, digo, hasta ahorita no hay ninguna denuncia. Entonces yo les pediría un poco más de investigación por un lado, y obviamente si la hubiera haríamos lo necesario para eso (defenderse)”, detalló Federico Salomón.