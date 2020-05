Dirigentes de Liga de CA denuncian ante FGE invasión y daños a propiedad ajena

Para deslindar de responsabilidades en contra de las personas que sin autorización alguna se metieron en el edificio que alberga las oficinas de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas del Estado de Veracruz, Manuel Guerrero Sánchez, delegado especial de la CNC con funciones de presidente de la misma, interpuso una denuncia penal este viernes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de invasión, daños en propiedad y los que resulten.



En conferencia de prensa, el dirigente campesino señaló que el pasado 26 de abril fue notificado por algunos agremiados de la organización agraria que, si él había convocado a una reunión en el inmueble ubicado en las inmediaciones del mercado “Alcalde y García”, a lo cual les indicó que desde el pasado 23 de marzo estaba prohibido por decreto la realización de reuniones.



Ante esta situación, dijo que instruyó a una persona de su confianza para que asegurara con cadenas las entradas del edificio para evitar la realización de dicha reunión programada para el lunes 27 de abril.



Acompañado de José Julio Espinoza Morales, delegado de la región norte de la organización cenecista, explicó que, para ello, violentaron los candados y las cadenas que fueron colocadas y realizaron dicha reunión, sin tomar las medidas de protección ni respetar la sana distancia establecida por las autoridades sanitarias.



El dirigente agrario señaló que todo esto fue ratificado en la denuncia que se presentó este viernes ante la FGE y sea la autoridad competente la que determine la comisión de algún delito y se castigue a los presuntos responsables, de las que no quiso mencionar ningún nombre por la secrecía del caso y para no entorpecer las investigaciones que se realicen.



De manera paralela, indicó que solicitó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública resguarden el edificio y también solicitó protección para su persona por cualquier situación que pudiera presentarse.



Adelantó que, para la próxima semana, acudirá a la sede del edificio de la Liga de Comunidades Agrarias con un notario y autoridades de la FGE y de SSP para dar fe de hecho y se constate que no se ocasionaron daños, o que se hayan violentado las oficinas de la Presidencia y de la Secretaría General de esta organización campesina y que no falte ningún documento ni sellos oficiales.



Sobre el particular, José Julio Espinoza Morales rechazó que, con la irrupción en la vieja casona de Alcalde y García, esté relacionado con el proceso de elección interna, la cual fue suspendida por la pandemia del COVID-19 que empezó a azotar a la entidad veracruzana, sino es meramente jurídico que deben resolver las autoridades fiscales.



Evidentemente, a veces los actores que dan la cara no son la mano que mece la cuna, son intereses que están detrás de todo esto pero que esta acción irregular no afecte dicho proceso electoral y en pocos meses, una vez disipado el coronavirus, esté en rumbo de servirle la Liga al Estado de Veracruz y a los campesinos y contribuir en el fortalecimiento de la CNC, finalizó.