Discapacitados ganan amparo para que se emita Reglamento de la Ley de Discapacidad

Organizaciones de personas con capacidades diferentes afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) dieron a conocer que interpusieron un amparo, y lo ganaron, contra el titular del Poder Ejecutivo para que a la brevedad emita el reglamento de la Ley de Discapacidad.



En conferencia de prensa, Martín Pineda Selvas, secretario de Atención a Personas con Discapacidad del PRI estatal, dio a conocer que se recurrió a la justicia federal porque se aprobó la Ley de Discapacidad del Estatal, la cual carece de reglamento y con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debe expedirlo a la brevedad.



En el marco del Día Internacional de las Personas Discapacitadas, deploró que como candidato el ahora Ejecutivo del Estado nunca tuvo una sola mención para las personas con discapacidad y ahora, como Gobernador, jamás se acuerda que existen y que demandan su atención.



Acompañado de Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal priísta e integrantes del comité directivo estatal destacó la importancia de contar con dicho reglamento, pues con ello se generarán políticas públicas que deben atender los tres órdenes de gobierno, porque actualmente este sector “únicamente es objeto de políticas de carácter electorero”.



Insistió en que no hay una sola política pública que favorezca a las personas con alguna discapacidad para su inclusión a la vida laboral y cultural, entre otras.



En su oportunidad, Jorge Trejo Bonilla, quien fue el promotor de la demanda de amparo, estableció que la ley 822 fue promulgada en marzo de 2010 “y contiene la obligación para el ejecutivo de proponer la iniciativa del Reglamento, que es la forma de aplicar la ley por parte del poder ejecutivo”.



Debido a que el Gobernador no ha contestado la petición de realizar el Reglamento fue que decidieron irse al juicio de amparo y con la resolución emitida por la Corte, está obligado ahora a promulgar la iniciativa para emitir el reglamento de la Ley 822 y dar certeza jurídica al millón 500 mil personas que presentan alguna discapacidad.





No hay política pública para atender a veracruzanos discapacitados: Marlon Ramírez



A su vez, Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del tricolor, afirmó que ni la Federación ni el Estado tienen una política clara para atender a miles de veracruzanos y mexicanos discapacitados que también requieren ser atendidos.



“Desaparecieron apoyos en el transporte para estas personas, desaparecieron los fondos para los deportistas paralímpicos, entre otros y los veracruzanos tienen que acudir al Poder Judicial para que el Estado cumpla con sus responsabilidades", advirtió.



Respaldado por el abogado Trejo Bonilla, el titular del Ejecutivo Estatal está tratando de ganar tiempo porque tras el amparo, su cuerpo jurídico interpuso un recurso de revisión el pasado 9 de noviembre, cuando la sentencia se dio el 5 de octubre, pero en su recurso de revisión, García Jiménez responde que recibió la sentencia el 14 de octubre, sin embargo, de esa fecha al 9 de noviembre, se le venció el plazo.



Por tal motivo, el Juzgado está obligado a remitir los autos al circuito que corresponda y entonces decide si procede o no la revisión interpuesta por el Gobernador, pero desde su óptica no procede por los tiempos.



De suerte que el Mandatario tendrá que emitir el reglamento en los 90 días siguientes, es decir, por allá del mes de febrero de 2021 deberá proponerlo al Congreso del Estado.



Ramírez Marín, indicó que en el partido existen más de 80 secretarios con alguna discapacidad integrados a lo largo y ancho del Estado y siguen trabajando de manera coordinada con hombres y mujeres, de todas las edades.