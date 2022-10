Discute Congreso permanencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Con la ausencia de la bancada del PAN, legisladores en el Congreso del Estado discutieron la reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el 2028. Sólo Movimiento Ciudadano (MC) confirmó su postura en contra.El diputado de Fuerza por México, Juan Enrique Santos Mendoza, se manifestó a favor de mantener la Guardia Nacional en labores de seguridad, aunque pidió reforzar a Veracruz.“Se requiere de mayor presencia de las Fuerzas Armadas en las diversas regiones de la entidad veracruzana”.El diputado del PT, José Luis Tehuintle Xocua, dijo que se debe de reconocer que por sí solos ninguno de los 3 órdenes de Gobierno puede “apaciguar” la inseguridad, por ello se requiere una suma de esfuerzos incluyendo a la sociedad civil.Destacó que la reforma ordena un informe semestral del Ejecutivo Federal sobre el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad, así como la integración de la comisión bicameral que analizará el informe remitido por el Ejecutivo, además de crear un fondo de recursos con el propósito de fortalecer policías de entidades y municipios.La diputada del PVEM, Tania María Cruz Mejía, se pronunció a favor de la permanencia de la Guardia Nacional en acciones de seguridad pública.“Hoy tenemos la oportunidad de demostrarle al pueblo de México que somos capaces de poner por delante el interés nacional por sobre todos los intereses personales o de grupo, porque eso es lo que el pueblo de México y Veracruz necesita”.La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Maribel Ramírez Topete, criticó que si las fuerzas armadas son indispensables se debe a “lo que no se está haciendo para mejorar la seguridad pública en México”.Al reafirmar su voto en contra de la reforma constitucional, planteó que se debe trasladar la política de “abrazos y no balazos” a una verdadera cultura de paz, atajando la inseguridad “con mano firme”.“Recordemos que desde el 2007 el despliegue militar ha aumentado y los resultados no han mejorado; más de 124 mil 414 personas asesinadas; más de 3 mil 444 feminicidios y se han reportado como desaparecidas a más de 35 mil 28 personas en lo que va en este sexenio”.La Legisladora de MC aseveró que la reforma no resuelve la inseguridad, por ello se debe de corregir el camino que se pretende tomar manteniendo a la Guardia Nacional en labores de seguridad.“Como lo ha dicho nuestro líder nacional, el senador Dante Delgado Rannauro, es necesario establecer un marco de actuación para las fuerzas armadas con un calendario puntual, metas y acciones detalladas para asegurar el retiro gradual e institucional de (éstas) en labores de Seguridad Pública.“Un plan para el fortalecimiento, consolidación institucional y profesional de las policías locales en todos los rincones del país; salarios dignos, capacitación, certificación plena y estrecha colaboración con las fuerzas federales; una estrategia para el fortalecimiento y consolidación de un Guardia Nacional Civil y un compromiso de modificar la estrategia nacional de seguridad pública en virtud de sus avances, retrocesos o estancamiento”.Por su parte, la legisladora del PRI, Anilú Ingram Vallines, afirmó que la situación en materia de seguridad es delicada y compleja, ya que no cesa y mientras en la discusión pública el debate se reduce a militarizar o no militarizar, se pasa por alto “que no hay recetas únicas” y que la inseguridad “golpea de distinta manera” a cada estado.Criticó que, mientras la violencia afecta a la ciudadanía, el Gobierno Federal y municipal relega sus responsabilidades a las fuerzas armadas, abandonando a las corporaciones locales.“Bajaron 42 por ciento las aportaciones federales para seguridad; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública recibe 20 por ciento menos recursos que el sexenio pasado; eliminaron el programa para el Fortalecimiento de la Seguridad que apoyaba a 300 municipios prioritarios.“Tan sólo Veracruz dejó de recibir 240 millones de pesos para 22 municipios y los resultados están a la vista de todos. A nivel nacional llevamos 130 mil homicidios dolosos en lo que va de este Gobierno y podríamos llegar a los 200 mil homicidios al final del sexenio; 10 mujeres asesinadas cada día; 55 periodistas asesinados más que en cualquier otro Gobierno”, mencionóAseveró que el actual es el sexenio más violento de la historia y en Veracruz desde que comenzó la actual administración hasta septiembre van 8 mil 49 homicidios, así como más de 300 feminicidios, aparte de 7 periodistas asesinados, además de la violencia diaria desmedida.“Sobra evidencia de que ante la parálisis e incapacidad del Gobierno local y las insuficiencias del Gobierno Federal en su estrategia de seguridad la labor de las fuerzas armadas es inevitable e imprescindible”.