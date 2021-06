Disminuye 50% movimiento de carga por tren en lo que va del 2021

La movilidad de carga en el tren se disminuyó hasta en un 50 por ciento en lo que va del 2021, dio a conocer Vicente Ramón Uscanga, secretario general de la Sección 39 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).



Explicó que con anterioridad se movían dentro del país hasta 40 mil toneladas de productos a granel y químicos y actualmente la cifra es de 20 mil.



Aunque dijo desconocer los motivos por los que esto está ocurriendo, sostuvo que esto no ha impactado a la plantilla laboral.



“En lo que respecta al volumen de carga, no ha sido al 100 por ciento, de 40 mil toneladas que se manejaban diariamente hemos bajado a 20 mil toneladas, no sabemos exactamente por qué pero eso no nos ha impactado en la reducción de la plantilla”, declaró.



Actualmente, lo que más se mueve a través de las vías férreas son productos de línea blanca, granos, petroquímicos, cemento y metales.



Estos son trasladados de Medias Aguas al centro de la República Mexicana.



En cuanto a la pandemia, el líder sindical informó que durante la etapa más crítica de la contingencia sanitaria por COVID-19, al menos 45 de los 250 trabajadores fueron enviados a sus casas al ser parte de la población vulnerable. Hasta el momento no ha habido decesos por la enfermedad.



Luego de un año, los 45 trabajadores se han incorporado a sus actividades laborales dentro de la empresa Ferrosur, en donde se han reforzado todas las medidas de sanidad para proteger la salud del personal.