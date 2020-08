Disminuye un 50% venta de pescados y mariscos, lamentan comerciantes

Comerciantes de pescados y mariscos afirman que la demanda de producto en su venta al público ha disminuido un 50 por ciento debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19.



Aun cuando es alimento, la situación económica orilla a que los consumidores busquen productos más baratos como el pollo, dejando a las pescaderías en situación crítica.



"No hay dinero, no hay trabajo, pues la gente no sale", señaló Margarito Ronquillo.



"Está fea la cosa y no nada más para nosotros, para todos los comerciantes, está todo vacío", señaló Luis Rodríguez.



Los precios se han mantenido porque si suben, habrá menos ventas.



Los comerciantes afirman que compran menos producto a los pecadores para evitar acumulación y se desperdicie.



"No compramos más para que no se quede, antes se compraba menos producto pero ya no hay venta, por eso los precios están igual. Aunque salga poquito pero que salga".



Afirman que la mojarra y camarón son de las especies que más se venden, aunque en menor proporción en comparación a previo a la pandemia, son un sector productivo que debe mantenerse y aguantar.