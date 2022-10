Disminuyen feminicidios en Veracruz del 2020 al 2022: INMUJERES

Aun cuando grupos feministas aseguran que Veracruz es de los estados con mayor número de feminicidios y que este delito se sigue cometiendo, Anabel López Sánchez directora general para una vida libre de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), indicó que existe una disminución del 2020 a la fecha en todo el país.En entrevista aseveró la funcionaría que en este tema ahora sí se tienen registros, “es en este momento, en este Gobierno que partimos de reconocer la problemática y el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los días recibe cuentas de cuantos feminicidios y cuantos homicidios”.Consideró que ha habido una disminución del feminicidio del año 2020 al 2022, pero añadió que eso no significa que no se estén realizando los registros puntuales de los casos en todo México.Finalmente sostuvo que hay otros estados que tienen mayores tasas de este delito que Veracruz, incluso aseguró que no está la entidad veracruzana dentro de los primeros 10 lugares en el país con mayor índice de este delito.Cabe resaltar que de enero del 2022 a agosto del 2022, de acuerdo al observatorio de violencias contra mujeres, en Veracruz se cometieron alrededor de 62 feminicidios.