Disparan a hombre en asalto por resistirse a entregar su mochila, en Veracruz

A la altura de la colonia Delfino Victoria, en la localidad de Santa Fe en el municipio de Veracruz, hubo un intento de asalto con violencia a un hombre que viajaba en una motocicleta, quien fue lesionado a balazos cuando intentaron quitarle una mochila con dinero.



La víctima fue auxiliada y llevada al hospital en un carro particular.



El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en la calle de Justino Sarmiento, y Vías del Ferrocarril, en la colonia citada.



El agraviado César Alfonso V.C., de 57 años de edad, originario de Medellín de Bravo, viajaba en una motocicleta, marca Vento, tipo Cross, cuando dos hombres que también viajaban en motocicleta lo interceptaron.



Los desconocidos le pegaron para someterlo, pero como no obedecía le dispararon para quitarle una mochila sin conseguirlo y al percatarse que había mucha gente emprendieron la huida.



Los conocidos del agraviado al verlo lesionado lo ayudaron y se lo llevaron en un carro particular hasta el Hospital Regional de Veracruz.



Se estableció que los asaltantes querían despojarle una mochila con dinero. Se desconoce si la víctima era cobrador o chatarrero.



Los elementos de Policía Estatal, Naval y Guardia Nacional se trasladaron al punto para resguardar la zona y buscar a los responsables que lograron evadirse.



Al punto arribó personal de Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial para las diligencias correspondientes, asegurándose la motocicleta del agraviado para ser puesta a disposición de la fiscalía investigadora.