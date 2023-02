Disparan contra autobús y tráiler en intento de asalto, en Acayucan

Dos autobuses y un tráiler, recibieron impactos de arma de fuego durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 178 de la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, durante intentos de asalto.Los hechos se registraron cerca de las 4:00 de la madrugada de este lunes, en la carretera de cobro en las inmediaciones de la comunidad de Dehesa, perteneciente a Acayucan, un tramo terriblemente peligroso y que pone en riesgo la vida de los automovilistas y pasajeros.Este tramo que se ha convertido en un infierno para quienes utiliza la autopista y en la que ha cobrado decenas de vidas sin que las autoridades federales hayan detenido estos ilícitos.Se informó que los autobuses de la línea Cristóbal Colón provenían de la Ciudad de México e iban con destino hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.El conductor de uno de los autobuses, el que iba al frente marcado con el número económico 2025, logró evadir y seguir avanzando, no se detuvo pese a que uno de los delincuentes disparó en el parabrisas, que no traspasó, pero los cristales sí cayeron en el ojo del conductor.Ya en la caseta de peaje y donde se encuentra de manera permanente un operativo con elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración (INM), el conductor fue atendido por personal paramédico de CAPUFE.Después de curada las heridas, pasado el susto, y sin que se viera un operativo por parte de las corporaciones policiacas, los pasajeros continuar su camino.En tanto, al tráiler le dispararon a los neumáticos, sin embargo el conductor no se detuvo y siguió su camino, hasta llegar a la caseta de cobro.