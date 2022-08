Disputa por herencia, posible móvil de asesinato de familia en Tlalixcoyan: Cuitláhuac

La Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en una línea de investigación tras el asesinato de una familia en Tlalixcoyan, misma que apunta a una disputa por herencia, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.La mañana del lunes en Tlalixcoyan, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia entre ellos el exfuncionario municipal Cándido Sánchez Vargas.En entrevista luego de presidir la reunión de Coordinación para la Construcción de la Paz este martes desde Ixhuatlancillo, el mandatario explicó que la autoridad informó que es la única línea investigación.“Informarles desde aquí dimos seguimiento a los dos hechos lamentables, el que se dio en Tlalixcoyan, la línea de investigación es una sola. Tiene que ver con un asunto familiar lamentable, una disputa por herencia”, expuso el Jefe del Ejecutivo del Estado.Asimismo, dentro de los reportes que se dieron a conocer este día en la reunión de seguridad, se señaló que el asesinato de “El Tony” líder de plaza en la región de San Andrés Tuxtla, junto con otras personas se deriva de la disputa con otra banda rival por el control de tráfico de migrantes.“El indicio recabado, al parecer es la disputa por el tráfico de migrantes, pero vamos a estar atentos, las investigaciones están en curso y de acá ya tuvimos los operativos en ambos lugares”, expuso.Por lo anterior, García Jiménez advirtió que, a pesar de tratarse de un asesinato entre presuntos delincuentes, en territorio estatal no se permitirán enfrentamientos, ni ajustes de cuentas entre grupos delictivos ya que se altera la tranquilidad de los ciudadanos.“El de San Andrés, ahí el jefe de un grupo delictivo que fue asesinado alías ‘El Tony’, lo que estamos investigando es sobre esta línea de disputa con otro grupo de la delincuencia organizada, a qué se debe exactamente y dar con los responsables. No vamos a permitir, así sean delincuentes de bandas diferentes. No vamos a permitir que se altere la tranquilidad de la sociedad. Por eso vamos a buscar a los responsables hasta dar con ellos. No aceptamos aquí en Veracruz ni venganzas, ni ajuste de cuentas porque alteran la tranquilidad de Veracruz, así que estaremos muy pendientes”, finalizó.Cabe mencionar que la tarde del lunes en San Andrés Tuxtla, hombres armados ingresaron a un hotel y dispararon en contra de cuatro personas, tres de ellas murieron en el sitio y una más resultó gravemente herida.