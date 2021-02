Doble homicidio enrarece más el ambiente electoral en Veracruz: PRD

Al señalar que no quieren pensar que el clima de inseguridad y los crímenes en el Estado son una estrategia política para que la gente no salga a votar en la próxima jornada electoral, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, lamentó y reprobó el asesinato de dos mujeres dedicadas a la política.



“Es lamentable y reprobamos contundentemente y donde otra vez vuelven a ser agredidas mujeres, que son del ámbito político. Esto se debe investigar e ir hasta las últimas consecuencias y que el Gobierno ya no pretenda darnos atole con el dedo”, manifestó en relación con el crimen de la expresidenta municipal de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y de su hija, Carla Enríquez Merlín, ocurrido la madrugada de ese lunes en su vivienda.



El líder perredista afirmó que en Veracruz hay una descomposición y la paz está trastocada, a pesar de que la administración de Cuitláhuac García Jiménez afirme que la situación de inseguridad y violencia está cambiando.



“Es una mentira, ¿cómo es posible que en tu casa no puedas tener la seguridad, que entre gente desalmada y asesine a sangre fría a dos mujeres? Nosotros reprobamos este hecho y queremos la aclaración como lo hemos hecho en otros casos, donde han quedado impunes los asesinatos”, puntualizó.



Cadena Martínez dijo que su partido se solidariza con la familia de la exalcaldesa y de su hija pero también hace un llamado al Gobierno para que resuelva estos casos tan lamentables que están ocurriendo en Veracruz y que no permita que la inseguridad siga galopando a todo lo que da.



Ademas, expuso que este crimen enrarece aún más el ambiente electoral en la Entidad, ya que no es el primer asesinato de un actor político en lo que va del sexenio de García Jiménez, “ya son muchos los que van asesinados en estos dos años y eso por supuesto que nos preocupa a todos y crea inseguridad e incertidumbre”.



En la entrevista dijo que no quiere pensar que esa sea la estrategia del Gobierno Estatal para que las elecciones no sean tan concurridas por la intimidación y el miedo.



“Sería muy lamentable que se dieran otros hechos a estos que ya hemos confirmado y que además esto es una escalada que se viene dando. No son casos aislados, son actores políticos importantes”, señaló.



Para finalizar, de nueva cuenta exigió al Gobernador que tome verdaderas cartas en el asunto, ya que la ciudadanía está aterrada con todo lo que ocurre.