Docente de primaria en Xalapa quiere obligar a niños a asistir a clases presenciales

Buena tarde, me dirijo a ustedes, ya que el día de hoy, en la escuela “Francisco Zarco”, que se encuentra en la calle Agustín Melgar de la colonia Revolución, están obligando a los padres de familia a mandar a fuerza a los niños, ya que una profesora no quiere trabajar con ningún niño que no esté presencialmente y se escuda que no es mandato de la dirección si no directamente de la SEV.



Se supone que el mandar a nuestros hijos es opcional y no obligatorio, así mismo nos están pidiendo cuota obligatoria y que no van a dar calificaciones con niños que no estén en el salón de clases.



Sin más por el momento les pido que den a conocer este caso por que el 80% del salón está de acuerdo en no mandar a sus hijos y la maestra está exigiendo lo contrario.



Pido que mi denuncia sea anónima, ya que en la escuela podría haber consecuencias para mi hijo, gracias.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)