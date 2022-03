Docente denuncia supuesto abuso de elementos de Tránsito del Estado

A modo de protesta, el docente Filiberto Medina Domínguez se acostó sobre el carril derecho de la calle Enríquez, a la altura de la Catedral Metropolitana, contra actuar de Tránsito del Estado y Policía Estatal.El manifestante explicó que durante el recorrido para llevar su carro a un taller mecánico, éste dejó de funcionar y quedó varado sobre la calle Miguel Alemán, a la altura del CBTIS, por lo que Tránsito del Estado llamó a una grúa."Sufrí un atropello por parte de Tránsito del Estado y Policía del Estado, yo llegué con mi carro para llevarlo al taller y me detuvo Transito porque me quedé a media calle con el carro descompuesto y me dijo que traería a la grúa".Ante esta situación, el ciudadano Medina Domínguez declaró haber entrado en desacuerdo con el oficial de Tránsito pues no se le hacía justo que se le quitara el auto, el perito solicitó la asistencia de la Policía."Total, me dijo que mandaría a traer a la Policía y la mandó a traer y se juntaron policías, grúa y el de Tránsito. Se llevaron mi carro en la grúa como a muchos le hacen y cobran únicamente por ese negocio oscuro que está permitiéndose", expuso.Agregó que no se le hace justo que las autoridades de seguridad pública actúen de esta forma, pues fueron ellos quienes ayudaron en la lucha para que obtuvieran derechos como pensión y seguro."Desgraciadamente los ciudadanos tenemos que caer en garras de una mala administración en Tránsito y en la Policía. Cuando luchamos como docentes para que entraran al Seguro Social y también para que tuvieran acceso a jubilaciones y pensiones en la Ley de 1979", añadió.Finalmente, solicitó audiencia con el Mandatario estatal ya que aseguró que fueron compañeros durante la campaña del Presidente López Obrador.