Docentes acosan y UV ignora denuncias; alumnas demandan justicia

Estudiantes de la Facultad de Psicología denunciando que la Universidad Veracruzana (UV) está ignorando casos de acoso y revictimización, los cuales se pudieron haber evitado si la institución pusiera cartas en el asunto.Con una marcha separatista rumbo a la Rectoría de la casa de estudios, las universitarias insistieron en mantener su protesta al interior de la facultad.“Desde hace varios años diversas manifestaciones de la lucha en esta ciudad con respecto a la Universidad Veracruzana han sido objeto de distintos ataques, pareciera que el Estado y la Universidad Veracruzana está interesado en desarticular movimientos legítimos que buscan justicia y la no violencia contra las mujeres.“Desde la toma legítima del espacio de la Facultad de Psicología este lunes 16 de mayo de 2022, nuestra postura ha sido firme, tenemos derecho a esta Universidad y a la defensa de los derechos de las mujeres y su dignidad humana”, reclamaronLa movilización estuvo integrada por alumnas y mujeres graduadas, quienes señalaron que han hecho posicionamientos públicos entregado documentos en la mayoría de las direcciones de las facultades de la Universidad Veracruzana, incluso con sello de recibido, pero han sido ignoradas.“Algo tan específico, en 2019 la Faculta de Psicología se manifestó por el mismo motivo de Acoso y Hostigamiento Sexual dentro de los planteles, fue cuando las autoridades no voltearon a ver para decirnos que todo estaría bien y el caso estaba en sus manos, cuando lo único que hicieron fue revictimizarnos y vulnerarnos.“Exigimos el respeto y el cuidado de nuestros derechos humanos y el mismo de poder estar en una Universidad no violenta para con nosotras”, señalaron en la lectura de un posicionamiento.Otro caso es el del catedrático Raúl Augusto Carvallo Castillo, quien concretó su trámite de jubilación, tras la polémica que generó hace unas semanas.Carvallo fue denunciado en los primeros días de mayo, cuando se difundió un video en el que critica a las mujeres víctimas de agresiones sexuales.“‘Ese señor me violó hace 20 años’. Carajo, ¿20 años? Ya olvídalo, déjalo pasar, madura. Lo debiste haber dicho en su momento”, planteó.