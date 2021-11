Docentes concursaron por un ascenso y pasaron; SEV no se los hace válido

Docentes que pertenecen a las Misiones Culturales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se manifestaron este lunes en la plaza Lerdo, debido a que dejaron de cobrar su sueldo desde agosto, luego de haber concursado para un ascenso en marzo y haber obtenido la clave, misma que ahora no les reconocen.Al amenazar con iniciar una huelga de hambre por esta situación, Lisbeth Pale Madrid y José Luis Fuentes Vázquez dijeron que la dependencia estatal ofertó las plazas de “jefes de misiones” en esta área de educación informal, similares a las de “dirección” en Educación Básica pero la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) ahora no reconoce el proceso.“Presentamos el examen, salimos beneficiados y es la fecha que no nos otorgan la clave y mucho menos el salario. Se nos cortó el salario como docentes y tampoco se nos ha dado con la clave nueva. La preocupación es que el error está desde la convocatoria porque nos ofrecieron claves que para la USICAMM no están vigentes”, comentó la docente.Pese a esta situación, los profesores que dijeron tener 21 y 28 años, respectivamente, han seguido laborando en Emilio Carranza y Mecayapan, donde están asignados, aunque desde el 16 de agosto (quincena 19) no reciben su salario ni siquiera como profesores.“Seguimos laborando, nos seguimos desplazando a los centros de trabajo que además están fuera de la ciudad. No hemos dejado de desempeñar nuestra función docente pero deberíamos estar ya como jefes de misión y no como docentes”, reiteró Pale Madrid.Junto a su colega, confesó que se siente en la incertidumbre laboral porque en marzo de 2022 cumplirían un año desde que concursaron por las plazas y aún no se las asignan o les dan una solución.“Nosotros pasamos todos los filtros, con base en esa convocatoria que la expidió no nada más el Departamento de Misiones Culturales sino la SEV. Nosotros participamos con la ilusión de ascender. Tenemos un producto de vida, nos venimos preparando, hemos estudiado, estamos preparados para esto”, añadió la profesora.Señaló que esta área tiene 98 años de haber sido creada y actualmente la componen 103 docentes distribuidos en 12 grupos en todo el Estado. Asimismo, reveló que no es la primera vez que les afectan en su pago porque hace dos años fue igual.“Eran 24 docentes (los afectados) en toda la cadena, profesores de nuevo ingreso, que van a quedarse con las claves que nosotros dejamos. Quedaron de pagarles esta quincena 21, a cinco maestros de nuevo ingreso que no han trabajado, ni por Zoom, muchas irregularidades y nada más le pagaron a una”, aseveró.