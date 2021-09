Docentes de escuela de Coatepec tienen COVID, denuncian padres

Padres de familia de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” ubicada en el municipio de Coatepec, alertaron sobre contagios de COVID-19 entre docentes de la institución.



Y es que, de acuerdo a los padres y madres, ya la escuela les informó que por lo menos cuatro maestros dieron positivo a la enfermedad, mientras hay otros más en observación, por lo que las clases presenciales se suspendieron en todo el plantel.



Refirieron que, desde el jueves pasado, tres profesores no se presentaron a laborar pues estaban en observación, por lo que se les dio aviso a los padres de los salones afectados, que los alumnos serían atendidos de manera virtual, con la finalidad de no exponerlos.



Sin embargo, una vez que se comprobó que había personal contagiado, el plantel educativo decidió suspender las clases presenciales en toda la escuela.



“Nos dijeron que una vez que los maestros se encuentren bien y que las condiciones sanitarias estén en color verde, se reanudará la atención presencial para los alumnos que sus padres así lo decidieron”, mencionó una madre de familia.



Por ello, algunos padres de familia que decidieron que sus hijos tomaran clases en línea, consideraron que no están viendo condiciones para un regreso a las aulas.



“Las autoridades quisieron que las escuelas abrieran y ahí está el resultado, maestros y alumnos contagiados, porque se expone a todos, la situación en contagios es grave y esto no le importa a la autoridad”, explicó otra madre de familia.