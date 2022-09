Docentes de la Escuela de Bachilleres “Veracruz” exigen destituir al Director

Docentes de la Escuela de Bachilleres “Veracruz” tomaron las instalaciones para exigir la destitución del director del turno vespertino, Marco Antonio Lozano Bandala, a quien acusan de tratar mal al personal docente sin importar el sindicato al que pertenezcan.Al respecto, Fernando Domínguez Roldán, secretario general de la Delegación 36 de Enseñanza Media Superior del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), comentó que la actitud “déspota” del funcionario ha hecho que muchos profesores se hayan cambiado de plantel y se hayan liberado 200 horas de enseñanza.“Ha habido ciertas quejas de varios sindicatos con el maestro Lozano Bandala. Ha tenido una actitud déspota con los compañeros, y no ha dado informes de finanzas y lo más difícil es que se han liberado más de 200 horas de docentes que ya no quieren estar dentro de la Escuela Bachilleres Veracruz por sus conductas, son profesores que cambian de escuela y afectan al estudiantado”, acusó.El líder delegacional aseguró que ello ha provocado que se hayan perdido las capacitaciones para el trabajo y ciertos talleres que antes se ofertaban a los alumnos que estudian la preparatoria en dicha institución.“El Director lleva 10 meses en el cargo, ha estado en otras escuelas como es la de Unidad y Trabajo, en la cual también tuvo problemáticas ahí y parece que van mandando el problema después de la escuela y esta vez le tocó a la Escuela Bachilleres ‘Veracruz’”, comentó.Domínguez Roldán sostuvo que han enviado varios oficios a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pidiendo las soluciones a este problema, pero según él “simplemente son paliativos y creo que ya es momento de que ejerza una acción contundente y nosotros estamos solicitando la destitución del director”.Finalmente, amagó con mantener la toma del plantel hasta en tanto no se dé de baja a Marco Antonio Lozano Bandala, “no hay otra medida (…) ya se han hecho bastantes acciones, se han realizado oficios, hemos asistido a juntas de conciliación y no había una solución”.